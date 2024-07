La clau d'anotar el primer

Sense cap gir de guió inesperat a l'anada, la UE Santa Coloma ja té el cap posat en la tornada de la segona ronda de la Champions League contra l'FC Midtjylland, demà a les 19.15 hores, conjunt que ara per ara té l'eliminatòria molt de cara després del 0-3 de dimarts passat al Nacional. Els colomencs, però, saben que poden tenir opcions i que al futbol tot és possible. "Hem d'entendre el context i que el resultat ens deixa gairebé sense opcions, però no hem vingut a passejar-nos", ha assenyalat Boris Antón, afegint que marcar un gol als primers serà clau si volen mantenir oberta l'eliminatòria.

En aquesta mateixa línia ha parlat Chete, esmentant que si alguna cosa caracteritza els colomencs és "el sacrifici i l'esforç", i per això veu a l'equip capacitat per tornar a fer l'èpica i remuntar. "Som conscients del resultat, però hem treballat de valent tota la setmana per donar-li la volta", ha afegit el central.

Cal destacar que els de Thomas Thomasberg, vigents campions de la lliga danesa, ja han donat el tret de sortida al nou curs d'aquesta competició, i ho han fet amb dos empats – Århus Gymnastikforening i FC Nordsjælland – lluny de l'MCH Arena. Per això, tenen ganes de donar a la seva afició una alegria a casa.