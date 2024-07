Adjudicat per 12.801 euros l'estudi per avaluar un espai natural protegit al massís d'Enclar

El Comú d'Andorra la Vella va anunciar fa uns mesos que vol avaluar la viabilitat i orientació estratègica per a la creació d'un espai natural protegit al massís d'Enclar. Per aquest motiu el passat mes d'abril va treure un concurs per trobar una empresa que dugui a terme l'estudi que permeti concloure si aquesta actuació és o no viable. Per dur a terme aquesta anàlisi la corporació comunal ha adjudicat els treballs a BMS Consultoria Estratègica SLU per un import de 12.801 euros. L'empresa tindrà ara un termini de set mesos com a màxim per fer aquest treball.

La voluntat és determinar si es pot fer un circuit per donar a conèixer la riquesa cultural i natural de l'indret. I és que aquesta és una de les zones de més riquesa natural de la parròquia i també té un alt valor patrimonial, ja que hi ha el castell d'Enclar i sant Vicenç d'Enclar.

En aquest sentit, la intenció és que el circuit que es pugui crear en aquesta zona per promoure la seva riquesa pugui unir el vessant cultural i el natural i també es voldria implementar rutes per a les escoles, circuits curts en els quals es potenciï el vessant pedagògic. L'objectiu és, a grans trets, potenciar els camins marcats, instal·lar miradors i cartells informatius, tot seguint els criteris de sostenibilitat adients amb l'espai protegit on s'haurien d'instal·lar.