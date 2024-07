Bona participació dels genets de la FAH a la ruta de la Cerdanya

Punt final a la participació andorrana a la ruta de la Cerdanya, amb una doble jornada que va finalitzar aquest dimarts per territori català. En la categoria de 0,80 metres, amb un total de 28 participants, Clàudia Royo amb Havaiana d'As de Pic va finalitzar en 10a plaça amb zero faltes i un temps de 74.58, i Martí Segarra amb Venus des Vallees va sumar un total de 22 faltes i 97.81, que el va relegar a la 26è lloc. Les males notícies van arribar amb Ada Santiago amb Menghir, ja que va quedar eliminada.

Pel que fa a la categoria 0,90 metres amb un total de 31 participants, Neus Calvó amb Quadrille de Givry va finalitzar en 2a posició amb zero faltes i un temps de 60.37.

En la jornada inicial també va haver-hi la presència dels esportistes del Principat, en la qual Segarra va finalitzar en 6a plaça (zero faltes i 65,79 en temps); Santiago va finalitzar 9a (zero faltes i 68.57 en temps); i Royo va sumar quatre faltes i va fer un temps de 63.51 per acabar 12a. A la categoria de 0,90 metres, amb un total de 25 participants, Calvó va finalitzar 4a amb zero faltes i 56.98 en temps.