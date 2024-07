L'INH tanca el primer semestre amb 1.014 consultes sobre habitatge

L'Institut Nacional de l'Habitatge (lNH) ha rebut durant el primer semestre de l'any un total de 1.014 consultes en matèria d'habitatge, una xifra que supera en un 17% el total de consultes rebudes durant l'any anterior (868). Les consultes més freqüents són les que estan relacionades amb l'habitatge protegit (tant de protecció pública com de preu assequible) i sobre l'actualització de les rendes dels contractes d'arrendament (IPC) segons la llei de mesures d'estímul i d'estabilitat del mercat d'arrendament d'habitatges. Aquests dos temes han crescut un 176% i un 167%, respectivament.

També generen consultes, tot i que en menys proporció, les relacionades amb els requisits i documentació que cal presentar per als ajuts de l'administració en matèria d'habitatge i sobre la pròrroga forçosa del contracte d'arrendament.

L'increment de les consultes sobre habitatge protegit i sobre l'actualització de les rendes pot venir propiciat per la posada en marxa del registre de sol·licitants d'habitatges a preu assequible el passat mes d'abril i de l'entrada en vigor de la llei de mesures d'estímul i d'arrendament d'habitatges, respectivament. Un aspecte en el qual cal posar èmfasi és que les consultes anteriorment detallades representaven cada any més del 70%. Ara bé, durant el primer semestre del 2024 han representat una proporció encara més important, en concret, un 92,6%.

Del total de consultes freqüents durant aquests sis primers mesos del 2024, un 23,7% són demandes d'informació sobre els requisits i documentació a presentar per inscriure's als registres d'habitatges protegits, un 18,4% fan referència a l'actualització de les rendes dels contractes d'arrendament (IPC), seguit d'un 16,6% sobre els requisits i documentació que cal presentar per als ajuts que proporciona l'administració en matèria d'habitatge, ja siguin ajuts a l'habitatge de lloguer, programa d'impuls per a l'emancipació dels joves, programa extraordinari d'avals i ajut a la calefacció, entre d'altres.

Així mateix, un 16,1% estan relacionades amb la pròrroga forçosa del contracte d'arrendament i un 7% demanen informació sobre el procediment que cal seguir per recuperar l'habitatge per a ús propi o familiar. Finalment, l'INH també ha respost consultes variades, les quals representen un 7,4% del total, entre les quals destaquen qüestions sobre el retorn de les fiances, la revisió de les clàusules del contracte d'arrendament, els deutes i la comunitat de propietaris.



Els arrendataris, els que més pregunten

Pel que fa a les persones que consulten, el 54% són persones arrendatàries, un 27% són immobiliàries, gestories, particulars i derivacions d'altres departaments del Govern i d'altres institucions del país i la resta, un 19%, persones propietàries d'edificis o d'habitatges.



Resolució ràpida de dubtes a través del web

Una de les novetats que va incorporar l'INH el mes de març passat en la seva pàgina web és un apartat específic de consultes sobre diferents temes d'habitatge. D'aquesta manera, es vol donar resposta a les principals qüestions que afecten persones arrendatàries, propietàries i professionals del sector immobiliari. Les preguntes que precisament s'hi inclouen s'han escollit tot basant-se en les principals demandes d'informació que rep l'INH. Així, a part d'oferir el telèfon, el correu electrònic i l'atenció presencial com a mitjans de consultes també es proporciona una guia bàsica de resolució de dubtes en línia.



Balanç del Programa d'Avals: nou sol·licituds rebudes

Durant el primer semestre del 2024, l'INH ha atès 44 consultes en relació amb els requisits i la documentació que cal presentar per accedir al programa extraordinari d'avals per comprar un habitatge per a residència habitual i permanent. Des de la publicació del decret, l'INH ha rebut nou sol·licituds per part de 16 persones de les quals, set resolucions són favorables, una desfavorable i una renúncia.