Ndiaye: "L'FC Andorra és un club molt gran per Primera RFEF"

Ha estat la darrera incorporació de l'FC Andorra, de fet es va fer ahir l'anunci oficial, però Assane Ndiaye ja ha parlat amb els mitjans mostrant-se content per venir al club tricolor. "No ho vaig dubtar gaire perquè aquest és un club molt gran per aquesta categoria", va esmentar el jugador, afegint que amb les paraules compartides amb Jaume Nogués i el Ferran Costa "la decisió va ser molt fàcil". Nascut a Palma fa quasi 25 anys, va jugar la temporada passada al filial de l'Atlètic de Madrid, i arriba lliure i signa amb els tricolor per dos cursos.

Demanat per què pot aportar, Ndiaye va apuntar que principalment molt físic al mig del camp, així com "molt treball ofensiu i defensiu" en aquesta línia de joc. Cal destacar que amb el conjunt madrileny, en el qual ha jugat la darrera temporada i mitja, el futbolista d'origen senegalès va assolir l'ascens a Primera RFEF, i ara voldrà fer el mateix per accedir al futbol professional. Abans de l'Atlètic de Madrid, havia jugat al Diocesano, al Zamora, l'Extremadura, al Felanitx i al Llosetense.

Precisament amb els matalassers va compartir vestidor amb un altre nouvingut aquest estiu al Principat, Joel Arumí. "És un bon company i amic, vaig parlar amb ell i em va dir com de gust està aquí i això també em va fer decidir", va comentar Ndiaye en aquest sentit. Per al migcampista, l'objectiu ara és "treballar dia a dia amb esforç, ja que d'aquí vindran els resultats".