Escaldes obre la piscina de manera gratuïta per fer front a les altes temperatures

El Comú d’Escaldes-Engordany ha informat que obrirà la piscina de manera gratuïta per fer front a les altes temperatures. Així, els usuaris que ho vulguin, podran fer ús de les instal·lacions durant dues hores de manera gratuïta entre les 15.00 i fins a les 22.00 hores. La mesura s’aplica des d’avui i fins divendres, i tenint en compte l’avís de prealerta per altes temperatures que ha decretat Protecció Civil. L’aforament és limitat, de manera que es deixarà pas als usuaris fins a exhaurir les places.

Per El Periòdic

