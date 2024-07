Myandbank ofereix dos dipòsits al 3,75% TAE a sis mesos i al 3,50% a 12 mesos

En cas que el client no incrementi el patrimoni del seu compte amb un saldo igual o superior al dipòsit contractat i no mantingui la nova aportació fins al venciment del dipòsit, es modificarà l’interès del dipòsit amb un 0,75% menys del percentatge de cada dipòsit. És a dir, el dipòsit a sis mesos es modificarà al 3% TAE i el de 12 mesos al 2,75% TAE.

Myandbank, el banc 100% digital d’Andbank, ha llançat dos dipòsits amb un tipus d'interès del 3,75% TAE a sis mesos i un altre al 3,5% TAE a un termini de 12 mesos per als clients que facin una nova aportació al seu compte durant el mes d’agost. Aquests dipòsits es podran contractar fins al 31 d’agost, des de 3.000 euros i fins a un màxim de 100.000 euros, sempre que el client incrementi el seu patrimoni amb un import igual o superior al volum del dipòsit contractat amb aportacions externes al grup. L’increment patrimonial es calcularà sobre la base del total d’actius del client al 30 de juliol d'enguany, i es tindran en compte els saldos dels comptes corrents, dipòsits vigents, fons d’inversió i carteres automatitzades.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació