La SAC i FEDA presenten el llibre ‘Andorra i la desigualtat’

Aquest dimecres s’ha presentat al MW Museu de l’Electricitat el llibre ‘Andorra i la desigualtat’, el recull de ponències de l’última edició de la tradicional diada andorrana de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE). Ho han fet la presidenta de la Societat Andorrana de Ciències (SAC), Àngels Mach, l’assessora territorial per la SAC a l'UCE, Marta Fonolleda, i el director general de FEDA, Albert Moles, en representació de les entitats responsables de l’edició. La publicació inclou les diverses conferències que es van donar el 19 d’agost del 2023 en la 36a jornada dedicada al Principat d’Andorra en la trobada acadèmica estival a Prada de Conflent.

En aquella ocasió es va tractar la desigualtat en el seu sentit més ampli, des de l’àmbit social, a l’econòmic, analitzant els aspectes més concrets, com les desigualtats de gènere, jurídica, informativa, de salut, o energètica. Precisament, la directora de Sostenibilitat, Comunicació i Relació amb la Clientela de FEDA, Nerea Moreno, va parlar aleshores de l’oportunitat que té Andorra de ser exemplar en el camí de la transició energètica com a país desenvolupat i de l’ambició de FEDA, com a motor d’aquesta transició, d’adaptar el model energètic del país perquè doni resposta a tots aquests reptes i anticipar-se a les problemàtiques que vindran. La ponència és una de les 35 que es poden trobar al llibre, disponible a partir de la pròxima setmana a les llibreries andorranes.

En la presentació de l’obra, els assistents també han pogut conèixer el programa de la nova edició que se celebrarà el 17 d’agost a la capital conflentina. La 37a diada andorrana que es viurà en la 56a edició de la Universitat Catalana d’Estiu girarà entorn de les diferents afectacions que té per a Andorra la globalització.

En el cas de FEDA, Moles reflexionarà al tomb de la globalització en el sistema energètic. Sota el títol ‘La globalització en el món de l’energia. Afectacions a Andorra’, parlarà de les tendències que venen en el sector energètic i de la importància d’aliances estratègiques en un món cada vegada més global, també el de l’energia. Representants d’institucions públiques i privades del Principat, per la seva part, analitzaran la internacionalització i relació exterior d’Andorra en els seus àmbits. L’acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea centrarà una part important de les ponències i els debats, on s’enfrontaran diverses visions en els diversos formats previstos.

La jornada es conformarà amb dos debats, 21 ponències presencials i vuit que es realitzaran per via telemàtica. Serà el 17 d’agost des de les 09.00 hores al liceu Renouvier de Prada, però també hi haurà altres propostes emmarcades en la Universitat Catalana d’Estiu amb presència andorrana. Per exemple, la projecció el mateix dia 17 d’agost a les 23.00 hores de la pel·lícula ‘El fred que crema’, la participació de Mach en la taula dedicada a analitzar els centres d’estudis en la formació ‘Iniciació als Països Catalans: «Societat civil organitzada als Països Catalans»’ el 20 d’agost o en l’ofrena a la tomba de Pompeu Fabra el 21 d’agost a les 18.30 hores.