El saig reclama a la UE Engordany més de 13.500 euros

Segons l'edicte, el club té 13 dies hàbils per fer els pagaments, i en cas de no complir-se, es dictarà i es practicarà l'embargament sobre els seus béns i drets en l'esmentat valor, en la forma descrita en l’article 108 de la Llei de bases de l’ordenament tributari.

El BOPA recull avui un edicte en el qual es notifica un acord d'execució requerint de pagament a la Unió Esportiva Engordany. És a dir, el saig reclama a l'entitat un total de 13.737,43 euros per a l’exjugador Julián Fernández, donant continuïtat a l'idil·li que encara té l'entitat presidida per Christian Cellay. La quantitat principal s'eleva als 9.301,55 euros, als quals se sumen 1.803,64 i 209 euros d'honoraris d'advocat i procurador, 2.313,24 de costes de l’execució i 110 euros de taxes judicials.

Per Pol Forcada Quevedo

