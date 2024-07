MoraBanc ofereix la primera 'wallet' de custòdia d’actius digitals

MoraBanc s’ha consolidat com el líder en l’oferta de serveis relacionats amb Actius Digitals al Principat. L’entitat bancària ha ampliat recentment la seva cartera de productes en aquest àmbit, convertint-se en el primer banc andorrà en oferir als seus clients una 'wallet' individualitzada per a la custòdia de criptomonedes i en afegir 'stablecoins' al seu catàleg d’Actius Digitals. La 'wallet' permet la custòdia de les principals criptomonedes, com Bitcoin i Ethereum, així com de tres 'stablecoins': Tether USDT, USD Coin USDC i EURO Coin EURC.

Aquest servei és especialment important per als clients perquè els proporciona una solució segura i fiable per emmagatzemar els seus actius digitals, sense haver de recórrer a tercers o a solucions externes que poden no complir amb els estàndards de seguretat i compliment. A més, sent una 'wallet' individualitzada, els clients tenen major flexibilitat de gestió, permetent-los enfocar les seves inversions de manera més eficient i adaptada a les seves necessitats personals. Inicialment, aquest servei està disponible únicament per a clients de banca privada de MoraBanc. No obstant això, l’entitat està treballant en un model d’accés universal al servei, el qual estarà disponible per a tots els clients en els propers mesos.

Pioners en Actius Digitals

A principis de 2024, MoraBanc es va convertir en el primer banc d’Andorra en rebre l’autorització per custodiar i donar accés als mercats d’actius digitals als seus clients, començant pel segment d’alts patrimonis. Aquesta aprovació va permetre a l'entitat unir-se a un selecte grup d’entitats financeres tradicionals a tot el món que poden oferir aquests serveis d’alt valor afegit. A finals d’abril d'enguany, MoraBanc va llançar el primer fons d’inversió directa en Bitcoins d’Andorra.

Revolucionant el sector financer

Anticipant-se al canvi en el sector financer, i responent a la creixent demanda de solucions i serveis bancaris relacionats amb els actius digitals, MoraBanc va crear el departament d’Actius Digitals. Amb un equip multidisciplinari, han desenvolupat propostes innovadores com el servei de repatriació de patrimonis procedents d’inversions en actius digitals, conegut com a 'off-ramp'.