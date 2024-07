Nou de cada 10 visitants afirmen haver comprat durant la seva estada a Andorra

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra ha presentat durant aquest matí els resultats dels primers estudis que serviran de base a l'Observatori del Comerç per brindar una resposta als reptes que s'enfronta el sector mercantil, on s'ha evidenciat, entre altres, que el país continua sent un atractiu comercial. Els encarregats per dur a terme l'exposició d'aquesta primera mostra, corresponent a l'onada de turisme del mes de maig, han sigut la directora de la Cambra, Sol Rossell, juntament amb la directora de l'empresa Intueri Consulting, Maria Segarra, i el director del Grup de Recerca Sociològica d'Andorra Recerca + Innovació, Joan Micó.

Així, el primer que s'ha destacat és que l'estudi s'ha dividit en dues parts; la primera des d'un punt de vista de l'oferta, i la segona pel que fa a la demanda. De manera que Segarra ha estat l'encarregada a explicar aquesta primera part referent a l'estudi anomenat "El comerç de trama urbana a Andorra (2015-2024)", en el qual s'ha especificat l'activitat del Principat en trama urbana durant els anys esmentats.

"S'han analitzat un total de 2.262 establiments, dels quals 979 pertanyen a comerços, atribuint-nos una idea de quina és la dinàmica comercial i els graus de concentració", ha subratllat Segarra. Sobre aquest punt, ha remarcat que Andorra continua sent una destinació de compres, detallant que el 78% del comerç en sòl urbà es manté a la capital, concretament a l'Avinguda Meritxell, i l'altra part a Escaldes-Engordany i a la parròquia del Pas de la Casa. Són, per tant, els tres territoris més comercials del país; afegint-se que hi ha hagut una millora de l'experiència urbana en els darrers anys, així com l'obertura de nous comerços.

Aquest estudi referent a l'oferta, també ha manifestat que el comerç de conveniència es consolida, "sobretot a partir del 2021 i el període postcovid", ha matisat Segarra, amb zones "poc sostenibles" que han desaparegut i s'han convertit en un reforç dels serveis generals. D'altra banda, la incidència de locals que tanquen en funció de la temporada "varia segons la parròquia entre un set, un cinc i un 10%", ha concretat Segarra.

Altrament, resulta interessant l'augment de la presència de les botigues amb marca de fabricant i el creixement dels 'concept stores', destinades a un client d'un major nivell adquisitiu i l'aparició de comerços on la part gastronòmica juga un paper en l'experiència comercial.

La segona part de l'estudi ha revisat l'opinió dels visitants al Principat, referent a la part de la demanda, i la seva exposició ha anat a càrrec de Micó. Les dades més rellevants que ha facilitat el director de l'AR+I han estat que el 90% dels enquestats van efectuar algun tipus de compra durant la seva estada al Principat. Entrant més en detall, cal saber que el pressupost mitjà que es gasten els turistes al país és d'uns 190 euros, mentre que els excursionistes desemborsen uns 107 euros de mitjana.

Per acabar, l'anàlisi referent a la demanda també sosté que el 74% dels enquestats recomanen Andorra com a una destinació de compres, tot i que gairebé el 70% d'aquests ja no perceben els seus preus com atractius.