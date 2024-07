La Massana impulsa un sorteig de tres bicicletes edició limitada

L’equip organitzatiu dels Mundials de BTT i el Comú de la Massana han tirat endavant una campanya conjunta amb la complicitat dels comerços de la parròquia. Es tracta del sorteig de tres bicicletes push bike Early Rider Bonsai, una edició limitada commemorativa dels Campionats del Món UCI 2024, en el qual podran participar tots els clients que facin una despesa superior a 20 euros en qualsevol establiment de la parròquia massanenca. Els sortejos es faran en tres dies diferents: 5, 16 i 30 d’agost, a través d’una butlleta que els participants rebran als comerços per poder-se inscriure al formulari de la web Events.palarinsal.com.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació