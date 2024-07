Ràdio Andorra es convertirà en museu amb realitat augmentada

El concurs ha recaigut a l'empresa Blit Entertainment, que ha presentat una proposta creativa amb un cost de 251.740,50 euros, per sota dels 300.000 euros previstos inicialment. La proposta inclou dues tipologies de visita: una estàndard i una ludificada, adaptades a diversos grups de visitants.

El Govern ha adjudicat aquest dimecres, a proposta de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, el concurs públic per a la museologia i museografia del lloc amb l'ús de la realitat augmentada. L'objectiu és que aquest nou espai formi part de l'oferta cultural del país a partir de l'estiu vinent.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació