Govern critica l'augment salarial del 10% a Escaldes-Engordany

El Govern considera que l'augment del 10% dels salaris base aprovat pel Comú d'Escaldes-Engordany, que inclou també els càrrecs polítics, no respon a una anàlisi detallada i s'ha fet de manera discreta. Així ho ha comunicat el portaveu de l'executiu, Guillem Casal, qüestionat per aquest tema en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres celebrada aquesta tarda. En aquest sentit, Casal ha afirmat que "em remeto al comunicat que van fer els consellers de la minoria recordant que estan en desacord amb aquesta mesura lineal que no respon a una anàlisi empírica que sí que és el que ha fet el Govern i que a més a més de manera sibil·lina o secreta s'inclogui un augment del 10% dels salaris dels polítics".

Casal ha insistit en el fet que abans de procedir a cap increment salarial cal tenir "una base jurídica, empírica per no hipotecar-nos", recordant que l'Executiu anterior va encarregar un estudi sobre els llocs de treball per tenir-ne una descripció i un nivell associat, cosa que ha portat a algunes revaloritzacions, però ha descartat un augment lineal. També ha recordat que els sous es van revalorar un 3% "en la sortida de la pandèmia en un context de pèrdua del poder adquisitiu" a més de l'increment de l'IPC.

A més, també ha respost a la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili que ha suggerit una reflexió profunda sobre els efectes no desitjats de la llei de la funció pública i la mobilitat entre administracions, afirmant que aquesta reflexió "ha de ser el màxim d'objectiva possible". A més, considera que l'augment dels sous dels càrrecs electes "no ajuden a honorar la tasca dels polítics".

Pel que fa a la reflexió sobre la fuga de talent o les dificultats per trobar personal a causa de les diferències salarials entre administracions, el ministre ha afirmat que s'ha de fer sobre dades objectives. Ha afegit que si Gili ha fet "aquestes afirmacions entenc que té uns estudis que les avalen" i que disposa de dades sobre les diferències salarials entre administracions o avaluacions sobre els llocs de treball de la mateixa administració comunal, recordant que el Govern sí que ha realitzat aquest estudi. També ha completat que s'han fet comparatives amb altres administracions, el sector privat i fins i tot amb administracions dels països veïns.

Es promou la figura del responsable suplent del Registre de Partits Polítics

D'altra banda, el Govern ha donat llum verda aquest dimecres, a proposta de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, al Reglament del Registre de Partits Polítics, modificant el vigent des del 2015. Al text, que s’aprova de nou per tal de facilitar la seva consulta, s’estableix que es pugui habilitar un o dos registradors suplents per tal que puguin fer les seves tasques de forma indistinta, permetent així una reorganització de la feina i, per tant, agilitzant els procediments associats. Es preveu que tant el responsable com els suplents siguin nomenats pel Govern, a proposta del ministre competent en matèria d’interior.