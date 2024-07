Les pintures murals de Sant Esteve arribaran a Andorra amb entrada gratuïta

Les pintures murals de l’església de Sant Esteve d'Andorra la Vella, 'La flagel·lació' i 'El bes de Judes', arribaran al Principat aquesta setmana. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha anunciat que aquest dijous un equip del departament de Patrimoni Cultural, encapçalat per Isabel de la Parte, es desplaçarà a Barcelona per supervisar el trasllat de les obres, que ja són de titularitat del Govern. L'empaquetatge, trasllat i instal·lació a l'Espai Columba seran gestionats per una empresa especialitzada en el transport d'obres i peces d'art.

A partir de dimecres vinent, les pintures es podran visitar de forma gratuïta durant els pròxims dos mesos. Mònica Bonell ha destacat que l'entrada gratuïta compleix els requisits fixats per garantir la conservació de les obres i permetre a la ciutadania descobrir el patrimoni cultural del país. La ministra ha subratllat que la recuperació d'aquestes pintures és de gran rellevància per a Andorra i representa un compromís de l'Executiu amb el patrimoni cultural, així com un mandat de la llei del patrimoni cultural.

'El bes de Judes' i 'La flagel·lació' formaven part de dues col·leccions privades d'una mateixa família i van ser adquirides pel Govern a inicis d'any per un import de 2.750 milions d'euros. Un cop implementat el projecte, les pintures passaran a formar part de l'oferta museística del país, obert a tots els públics, en convivència amb els usos diaris de les oficines d'Andorra Turisme.

Activitats per donar a conèixer les pintures

Al voltant de l'arribada de les pintures al país, el Ministeri de Cultura ha organitzat una sèrie d'activitats per donar a conèixer i posar en valor les pintures murals de l'església de Sant Esteve. A banda de la gratuïtat de les visites durant els mesos d'agost i setembre, es duran a terme visites guiades sota reserva, visites nocturnes, tallers didàctics per a les escoles i visites per a diferents col·lectius del país. És previst que més endavant es publiqui el detall de les activitats, així com altres accions al voltant d'aquestes pintures murals.