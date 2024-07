12 assistents de conversa en anglès i francès enriquiran les escoles andorranes el pròxim curs

Finalment, durant el curs vinent també faran estada sis assistents de conversa de llengua francesa amb l’objectiu de consolidar l’ensenyament del francès a Andorra. Aquestes estades permetran afavorir la comprensió de la llengua i la cultura franceses per part dels alumnes de segona ensenyança i de batxillerat de les escoles del sistema educatiu andorrà, així com dels alumnes de segona ensenyança del col·legi Sant Ermengol i del Janer del sistema educatiu espanyol.

La formació en llengües estrangeres és fonamental per ampliar les competències dels alumnes del país. Per aquest motiu, el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats disposa de diversos convenis de col·laboració que permeten l’arribada de 12 assistents de conversa en anglès i francès a les escoles del país durant el curs 2024/25.

Per El Periòdic

