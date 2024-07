Mònica Doria fa història als Jocs Olímpics: 6a posició i diploma

Si amb la classificació a la final no era suficient, Mònica Doria havia de continuar fent història de l’esport andorrà assolint una 6a plaça i el primer diploma olímpic per a una esportista nacional amb un temps de 113.58. Tot i que l’objectiu era la medalla, l’actuació de la palista en aquest eslàlom de canoa (C-1) ha tingut la seva recompensa. «Estem molt contents i molt orgullosos dels dos esportistes que tenim a París», ha declarat la ministra de Joventut, Cultura i Esports, Mònica Bonell, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Durant les primeres declaracions postcursa amb Ràdio i Televisió d’Andorra, Doria ha declarat estar amb «sentiments oposats». «Estic contenta de com ha sortit, però sé que podria estar allà entre les tres primeres. Fa mal no haver-ho pogut fer», ha confessat. Diversos problemes han perjudicat Doria durant el descens: tocs en quatre portes i dificultats per remuntar la gran majoria de les portes vermelles han estat el seu taló d’Aquil·les. «No sé què m’ha passat en les primeres portes», ha dit. Amb tot, se sent orgullosa de com ha pogut gestionar la baixada amb un resultat final que «no és el que volia».

Els marcadors tampoc han anat a favor, ja que no ha baixat dels cinc segons de diferència positius en cap dels tres sectors del canal olímpic parisenc, un resultat que ha sigut molt diferent de la semifinal, on ha rebaixat diverses marques que li han donat força per enfrontar la final. «Analitzarem amb el meu entrenador els errors per poder millorar de cara al caiac cross», ha confirmat. Doria ha mencionat que el seu equip tècnic l'ha animat pel resultat, però els esportistes són impacients. «Quan tens l’oportunitat i la veus, no vols esperar a continuar treballant i millorant», ha comentat.

Per la seva part, abans de la final, Bonell ha destacat que esperen «que ella pugui estar contenta amb el resultat que pugui fer a la final», incidint en la importància d’aquesta autosatisfacció quan s’arriba a cert nivell d’exigència. «Independentment del resultat (...) la volem encoratjar, com també encoratgem a Nahuel (Carabaña)» ha conclòs.

Petjada andorrana a París 2024

El pròxim pas de la palista tricolor serà a caiac cross (KX-1) on, a més de fer el seu debut en la categoria, gaudirà de més oportunitats gràcies a les repesques. La modalitat iniciarà el pròxim 2 d’agost a partir de les 17.37 hores. Pel que fa a Carabaña, només debutarà en els seus primers JJOO a partir de dilluns 5, quan començaran els 3.000 metres obstacles amb tres rondes eliminatòries (19.00 hores), segons informa l’ANA.