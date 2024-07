La traducció al català de l’Acord d’associació entra en la seva fase final

El Pacte d'Estat per a l'Acord d'associació amb la Unió Europea (UE) s'ha reunit aquest dimecres a la tarda per continuar amb la coordinació entre els membres i abordar diversos temes relatius a l'acord. En aquesta reunió, s'ha incorporat per primera vegada Cristina Rico, presidenta de Liberals d’Andorra, que s'ha unit al pacte per participar en les reunions i decisions, ampliant així la representació del pacte.

Durant la sessió, s'ha tractat la fase actual de la traducció del text final de l’acord. La versió completa en anglès ja ha estat disponible, i la traducció al català es troba en la fase final. Aquest mateix dimecres s'ha rebut la versió en català, que ara serà revisada pel Govern i els serveis jurídics per assegurar la correcta transposició dels acords a la llengua oficial.

La reunió del pacte s'ha celebrat poc després que Andorra Recerca + Innovació (AR+I) hagi fet públics els resultats de l’anàlisi de l’impacte potencial de l’acord sobre l’economia, la societat i el sistema polític andorrans en cas d’una associació amb la UE.

La primera publicació

El 26 d'abril es van publicar els 14 documents que conformaven el text oficial de l'Acord d'associació. Aquesta primera entrega va estar disponible en anglès i es podia consultar a través de la pàgina web andorraue.ad. La Comissió Europea havia acceptat el text després de la revisió tècnica i jurídica per Andorra i San Marino, i els 27 estats membres de la UE ja comptaven amb la publicació íntegra del document. Les traduccions a les llengües oficials de la Unió Europea i al català s'havien iniciat, amb l'objectiu que estiguessin llestes a l'estiu. El cap de Govern, Xavier Espot, viatjaria a Brussel·les el 7 de maig per presentar aquest avenç i preparar la consulta vinculant a la ciutadania prevista per al 2025.

Després de la publicació, es va registrar un augment significatiu d'articles i comentaris sobre l'acord, amb opinions que abastaven un ampli espectre polític. Aquesta proliferació d'informació i anàlisis va reflectir la diversitat d'opinions i preocupacions que el text havia generat entre els diferents sectors de la societat. La discussió pública s'havia intensificat, amb un major focus en els detalls del document i les seves implicacions per a Andorra.