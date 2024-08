L'IPC avançat del juliol se situa en el 3%, disminuint dues dècimes respecte al juny

En relació amb els països de l'entorn, l'IPC avançat d'Espanya al juliol se situa en el 2,8%. En cas de confirmar-se, disminuiria sis dècimes respecte de la variació registrada al juny. Per la seva banda, l'IPC avançat de França s'ha fixat en el 2,3%, una xifra que, en cas de confirmar-se, augmentaria una dècima respecte del mes anterior.

Aquest comportament de la inflació seria a causa, principalment, de l'evolució dels preus dels grups d'aliments i begudes no alcohòliques i de béns i serveis diversos.

Per El Periòdic

