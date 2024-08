FC Andorra - Lleida CF al VI Trofeu Emili Vicente

Cal apuntar que, segons ha informat l'FC Andorra aquest matí, el darrer duel de pretemporada que anaven a jugar contra el Barça Atlètic el diumenge 18 a l'Estadi Johan Cruyff "no es disputarà a causa de la proximitat del partit de Primera RFEF". I és que els tricolor i els blaugrana es veuran les cares en la segona jornada de la competició. Doncs, els pirenaics jugaran el darrer amistós al Nacional contra l'FC Santa Coloma, el mateix dia 18 a les 19.30 hores.

Nascut a la Seu d'Urgell, Emili Vicente va entrenar el club tricolor la temporada 2016/17 i, tot i estar només un curs, va deixar empremta a l'entitat i el país. De fet, la seva popular frase "hay que seguir" continua present encara al braçalet de capità. El matx, el quart de la pretemporada, serà el primer del nou projecte de Ferran Costa davant l'afició del Principat. Aquest no serà el darrer amistós que es disputi al Principat, ja que el dissabte de la setmana vinent aterrarà l'Espanyol B.

Per El Periòdic

