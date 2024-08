Inaugurat un nou pàrquing al Prat Gran d'Encamp amb més de 150 places

Gavsa, l'empresa de serveis d'aparcament a Andorra, inaugura un nou pàrquing situat al Prat Gran, a la parròquia d'Encamp. Aquest nou espai, que compta amb més de 150 places d'aparcament i ofereix als usuaris un entorn ampli i segur, està equipat amb càmeres de seguretat i punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Aquesta nova instal·lació se suma als nou pàrquings que Gavsa ja gestiona arreu del país, refermant la seva voluntat d'expandir la seva presència i consolidar-se com una empresa nacional de referència en el sector de l'aparcament. Amb aquest pas, Gavsa no només reforça el seu compromís amb els usuaris actuals, sinó que també es posiciona com un aliat estratègic per a la mobilitat sostenible a Andorra.

Segons han apuntat en un comunicat, les tarifes per utilitzar el nou pàrquing del Prat Gran són variades i adaptades a les necessitats de tots els usuaris, des d'abonaments mensuals fins a tarifes per hores i multidia.