Creand obre una oficina a la Seu d’Urgell

L’oficina del grup Creand a la Seu d’Urgell obre avui les portes per oferir serveis financers a tota la zona del Pirineu. Es tracta de la primera oficina bancària d’un grup financer andorrà instal·lada a la capital de l’Alt Urgell. La nova oficina depèn de la filial espanyola del grup Creand i està ubicada al passeig Joan Brudieu, al centre de la Seu d’Urgell. Amb més de 200 metres quadrats distribuïts en una única planta baixa, les noves instal·lacions permeten oferir una relació propera, prioritzant els valors de proximitat, compromís i capacitat de servei.

La diferenciació d’espais de les noves instal·lacions, amb tres taules d’atenció directa, dos despatxos per a una atenció més privada i una sala addicional de reunions, ha estat dissenyada per oferir una atenció personalitzada i adaptada a les necessitats de cada client. La nova oficina compta amb un equip de quatre professionals amb una àmplia trajectòria i experiència financera a la zona pirinenca: "És una oficina clau per donar servei a la zona del Pirineu i aportar valor com a entitat que forma part d’un grup financer amb una àmplia trajectòria d’especialització", ha explicat el director de la nova oficina del grup Creand a la Seu d’Urgell, Josep Vives.

Amb la nova oficina, el grup Creand reforça la seva presència a Espanya, un territori amb oficines de Creand Wealth Management a Madrid, Barcelona i València i on aquesta filial continua creixent. Al tancament del mes de juny ha assolit 4.614 milions de volum de negoci, un 11,10% més respecte al tancament del 2023.