La 15a edició del Premi de narrativa fantàstica i de terror d'Encamp obre convocatòria

El Premi de narrativa fantàstica i de terror d’Encamp arriba a la 15a edició, i el període de participació comença aquest dijous i estarà vigent fins al 31 d’octubre. La convocatòria està oberta a les persones residents a Andorra, a les comarques catalanes de l’Alt Urgell i la Cerdanya, i als departaments francesos de l’Arieja i els Pirineus Orientals sempre i quan els relats que presentin estiguin escrits en català.

Pel que fa als premis, es manté la quantitat total de l’anterior edició, 400 euros als primers guanyadors, 300 als segons i 200 als tercers. En la categoria cadet (de 12 a 14 anys) els primers, segons i tercers classificats obtindran un lot de llibres i vals de compra. Cap autor podrà obtenir més d’un premi i tots els relats es penjaran a la pàgina web del Comú d’Encamp perquè el públic els pugui llegir.



Presentació dels relats i elecció dels guanyadors

Els relats que es presentin han de ser originals i inèdits. Com en edicions anteriors, les narracions han de formar part dels gèneres de la fantasia i/o del terror i han d’estar escrites en català. Les obres es poden entregar directament a les biblioteques comunals a Encamp o al Pas de la Casa, i també es poden enviar per correu electrònic a [email protected]. Cada autor pot presentar un màxim de tres relats i les especificitats de presentació (extensió, tipus de lletra, format d'entrega, etc.) es poden consultar a les bases del concurs que es troben al web comuencamp.ad/preminarrativa

Els guanyadors del XV Premi de narrativa fantàstica i de terror s’escolliran a través d’un jurat. Si al seu criteri no s’assoleix la qualitat convenient, el jurat pot declarar desert algun dels premis. L’entrega de premis està prevista pel dia 9 de desembre, a les 19.30 hores, a la sala de festes del Comú d’Encamp amb un format especial, donat que s’arriba al 15è aniversari d’aquesta iniciativa literària que vol contribuir al foment de la lectura i a la creació literària.