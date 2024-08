Èric Barbeitos finalitza tercer a l'Europeu de Portugal

Èric Barbeitos ha assolit el tercer lloc en categoria júnior masculí en el Campionat Europeu de patinatge artístic, el qual va finalitzar ahir a la localitat portuguesa de Fafe. Per la seva part Brenda Luque va ser 12a en categoria júnior femenina, i Jana Galabert 10a en sènior. Cal destacar que a la cita no només hi havia lloc pels títols continentals, ja que els programes llargs puntuaven pel rànquing mundial, fet que permet participar en les diferents competicions intercontinentals.

L'equip nacional de patinatge continuarà entrenant perquè la pròxima cita internacional seran els mundials que es portaran a terme a Novara (Itàlia).