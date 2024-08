Advertència a Macron per tancar amb un dèficit de 8,3 milions d'euros

Els magistrats del Tribunal de Comptes francès han criticat les despeses públiques de l'Elisi en un recent informe. Tal com ha informat la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i ha pogut confirmar aquest mitjà en el document, l'any passat, les despeses de representació i viatges del president Emmanuel Macron, van acabar amb un dèficit de 8,3 milions d'euros, un canvi dràstic respecte al superàvit de 300.000 euros de l'any anterior. Un dels esdeveniments destacats és el sopar ofert a Carles III del Regne Unit al palau de Versalles, que va costar prop de 475.000 euros, incloent-hi uns 40.000 euros en vins.

Un altre esdeveniment car va ser el sopar d'Estat per a Narendra Modi, primer ministre de l'Índia, al Museu del Louvre, amb un cost superior a 400.000 euros. L'informe també subratlla la manca de planificació en els viatges presidencials, amb la cancel·lació de 12 viatges no reemborsables que van suposar una pèrdua de més de 830.000 euros. Per exemple hi ha un viatge cancel·lat a Alemanya, previst per al juliol del 2023, el qual va representar gairebé mig milió d'euros en pèrdues, principalment en transport i allotjament.

L'informe indica que la inflació ha pogut influir en les despeses, però insisteix en la necessitat d'"augmentar la vigilància" sobre els "factors interns", com problemes d'organització. Tot i aquestes crítiques, l'informe reconeix alguns esforços per reduir costos, com organitzar esdeveniments amb menys de 100 persones utilitzant el personal de cuina del palau en lloc de contractar serveis externs.

Així doncs, el Tribunal de Comptes recomana sensibilitzar tots els nivells de la presidència, especialment la cèl·lula diplomàtica, sobre la necessitat de gestionar millor els terminis, les obligacions operatives i els desafiaments pressupostaris, especialment quan s'impliquen proveïdors com transport aeri i hoteleria. També es recomana reforçar el seguiment pressupostari, ja que l'actual manca d'una eina compartida dificulta el control dels costos, fent que la visibilitat de les direccions i serveis sigui desigual i fragmentada. Per tant, insten a una millor planificació i gestió de les despeses internes per evitar dèficits futurs.