La construcció de FHASA, protagonista dissabte al camí hidroelèctric

'FHASA, la llum de la seva llar' és el títol de l’obra que Les Il·luminades representaran aquest dissabte, en dos passis, un a les 19.30 i un altre a les 21.00 hores, al camí hidroelèctric d’Engolasters. Les persones que el presenciïn tornaran, per una estona, a l’Andorra dels anys 30 del segle passat, però sempre amb el particular sentit de l’humor de la tripleta d’actrius que les acompanyaran en aquest viatge en el temps.

La senyora Rosa busca inversors per a la construcció de sistemes hidroelèctrics capaços de generar prou electricitat per a la seva venda i, així, poder modernitzar el país. L’acompanyen la Lluïsa i la Carmeta, les dones de dos treballadors de FHASA. A través d’elles i les seves anècdotes, també s’exploraran les inquietuds i reivindicacions de l’època.

Amb un guió que combina història i entreteniment, el públic es transportarà a la dècada de 1930 per conèixer com va ser la construcció de FHASA i quin impacte va tenir en la societat. Cristina Pericas, Iris Orriols i Anna Mangot, Les Il·luminades, seran les guies d’aquest viatge al passat ple d’humor i complicitat.

Aquesta representació forma part de les Nits d’estiu de FEDA Cultura, emmarcades en el programa de les Nits d’estiu als museus. Amb elles, FEDA vol acostar a les persones que visitin el camí hidroelèctric d’Engolasters, una part molt important de la història del grup, que permet explicar els orígens de l’empresa antecessora, FHASA. Tot això, en un entorn que fusiona el patrimoni natural d’Andorra i el patrimoni industrial.

La cita està programada en dos passis, com s'ha esmentat, i l’assistència és gratuïta, però cal fer reserva prèvia enviant un correu electrònic a [email protected] o trucant al 739 111. Les pròximes Nits d’estiu de FEDA Cultura es poden consultar a l’agenda de www.fedacultura.ad. Encara hi ha places per a la visita nocturna del camí hidroelèctric, el 23 d’agost, una oportunitat per visitar les infraestructures energètiques de manera singular, i per al cinema familiar a la vora del llac amb l’Ull Nu, el 31 d’agost.