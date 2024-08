Rafa Luz renova fins al 2026

Rafa Luz ha ampliat la seva vinculació amb el MoraBanc Andorra una temporada més, allargant el contracte fins al 2026. Així, el club i el jugador continuaran la seva vinculació més enllà del curs vinent, i amb aquesta ampliació de contracte, complirà cinc temporades com a tricolor.

El base brasiler s'ha convertit en una peça clau per a Natxo Lezkano i una de les veus més autoritzades al vestuari. Als seus 32 anys, va tancar el curs passat amb 21 minuts de mitjana i 5,2 punts per partit. La seva experiència i professionalitat en aquests nous reptes que té el MoraBanc per endavant "seran fonamentals per poder aconseguir els objectius tant a la Lliga Endesa com a la BCL", han apuntat en un comunicat.

El GM del club, Francesc Solana, ha explicat que "aquesta és una renovació de confiança mútua. En Rafa ha estat un jugador que va apostar per tornar amb nosaltres en un moment complicat i la seva implicació i esforç s'han demostrat dia a dia. La seva experiència serà clau pels nous reptes que tenim endavant".

Per la seva banda, Luz ha afegit que està "molt content per poder seguir vinculat una temporada més al MoraBanc Andorra. Una confiança mútua davant de projectes molt il·lusionats per a les dues parts i que esperem realitzar-los el millor possible".