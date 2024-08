Concòrdia seria la primera força política en intenció de vot

El grup de sociologia de l’eix societat d’Andorra Recerca Innovació ha exposat aquest matí, de la mà del seu director, Joan Micó, els resultats de l’enquesta política corresponent a aquest 2024 amb una sèrie de conclusions força interessants com la 'victòria' de Concòrdia (16,6%) si se celebressin ara unes eleccions generals.

Així, cal destacar que el treball de camp de l'enquesta s’ha dut a terme entre el 18 de juny i el 10 de juliol, amb una mostra aleatòria de tota la població resident al país i major de 18 anys, 400 persones de nacionalitat andorrana, amb un +-4,97% de marge d’error amb un nivell de confiança del 95%, i 401 ciutadans de d’altres nacionalitats, amb els mateixos marges d’error i de confiança.

Entrant en els detalls, la primera part del qüestionari assenyala l’interès polític de la ciutadania. De manera que es contempla si la política interessa, a escala general, molt, bastant, poc o gens als habitants. El més ressenyable d'aquest apartat seria l'auge d'interès per part dels enquestats andorrans, perquè l'any 2015, era pràcticament el 55% que no els cridava l'atenció, seguit d'una igualtat els anys següents i a partir de la Covid, sorgeix un canvi de tendència que marca prop del 60% viscut enguany cap a un major interès. Per contra, els ciutadans no andorrans mantenen la seva indiferència política en un 60%; tanmateix, recentment s'han vist més involucrats, ja que anys anteriors el no interessats englobaven el 70%.

Continuant en un punt semblant, Micó ha fet coneixement de la valoració que té la població cap als líders polítics (en el cas dels no andorrans només si els coneixien) i en aquest sentit, s'ha conclòs que pràcticament el 40% dels andorrans asseguren que el cap de Govern, Xavier Espot, és el polític que els brinda més confiança, de la mateixa manera que pels residents no andorrans que l'assenyalen també com el seu 'favorit' amb gairebé el 60%, a causa que aquests el coneixen en un 80%. També resulta interessant que el segueix el líder de l'oposició, Cerni Escalé, amb un16% de confiança pels andorrans, tot i que pels ciutadans estrangers, és la presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner, la que els brinda més seguretat amb un 9%.

En un tercer apartat, el director de l'AR+I ha ressaltat els motius pels quals la societat andorrana no està satisfeta amb els seus polítics, extraient en el cas dels habitants amb nacionalitat del Principat que és el problema de l'habitatge amb un 22%, seguit que Govern respon a interessos particulars amb el 18,7%. Contràriament, pels habitants no andorrans el principal disgust ve arran de la manca de drets polítics pels immigrants amb el 33%, precedida del problema de l'habitatge amb el 14%.

Per acabar, també s'ha valorat, entre altres, el comportament polític que pren la ciutadaniaanalitzant el vot decidit i la intenció de vot. El més destacable d'aquest apartat és sens dubte que si en aquests moments es donessin a terme unes Eleccions Generals, el partit de Cerni Escalé (Concòrdia) guanyaria amb el 16,6% dels vots recaptats, seguit per un 15% per Demòcrates per Andorra que encapçala Xavier Espot. Alhora, també sobresurt l'impacte del Partit Socialdemòcrata de Pere Baró (6,7%) i la pujada d'Andorra Envadant amb un vot decidit del 5,6%.

Micó ha atès els mitjans en finalitzar la presentació dels resultats per incidir en el fet que el vot decidit seria el "millor criteri" per a ells, tot i recalcar que un 40% d'aquests no sap a qui votaria. D'altra banda, Micó ha subratllat que preguntar per la simpatia pels partits els ajuda a tenir un altra idea de quin partit podrien anar els vots, recalcant que és un mètode que ha "funcionat bé en altres països". Sobre els resultats estimats de Concòrdia, ha recalcat que el partit d'Escalé "fa tres anys no existia i ara mateix guanyen en intenció de vot a Demòcrates per una petita diferència", i que està "adquirint molt pes" en aquests moments.