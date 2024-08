Retornen els frescos de Sant Esteve després de 100 anys

Les pintures murals de l’església de Sant Esteve d'Andorra la Vella, 'La flagel·lació' i 'El bes de Judes', han arribat aquesta tarda al Principat. Concretament, passades les 14.00 hores, les obres han estat dipositades a l’espai Columbia. Com ja es va informar ahir, han arribat de Barcelona acompanyades d’un equip del departament de Patrimoni Cultural, encapçalat per Isabel de la Parte. L'empaquetatge, trasllat i instal·lació han estat gestionats per una empresa especialitzada en el transport d'obres i peces d'art. A partir de dimarts dia 6 d'agost, les pintures es podran visitar de forma gratuïta durant els pròxims dos mesos.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, qui ha viatjat en la comitiva i ha estat present a l’arribada ha destacat que “Estem molt contents de com ha anat tot i estem molt contents que hagin tornat a Andorra que és casa seva, aquest era el desig de la família. Es queden aquí perquè tothom pugui gaudir, els ciutadans i els nostres visitants”. Un procés que va començar fa un any, tot i que Bonell ha volgut recordar que l’interès d’Andorra per aquestes pintures es remunta anys enrere: “El 2008 ja es van voler adquirir, durant el 2009 el govern socialdemòcrata de Jaume Bartomeu va fer una proposta de compra que no va arribar a cap acord. Ens consta que el ministre Albert Esteve també va fer una aproximació amb la família, també sense arribar a un acord”.

Així doncs, va ser en l’inici de la legislatura on la família Bosch va manifestar l’interès de vendre les obres. A partir d’aquell moment va iniciar-se un procés de contactes per conèixer als propietaris, els germans Juan i Enriqueta Bosch, els quals al Nadal de 2023 van pujar a Andorra per trobar-se amb el cap de Govern, Xavier Espot i rebre la primera proposta econòmica. Uns mesos més tard, el febrer de 2024 “vam tancar la compravenda, al juliol es va efectuar la compra i avui 1 d’agost han arribat a Andorra”, ha relatat Bonell tot el procés. Pel que fa a les negociacions, la ministra de Cultura les defineix com a “fàcils” tot i que “sempre hi ha la qüestió de posar-se d’acord amb el preu i els peritatges previs”, ha explicat Bonell.

Quant a l’espai on estaran situades les pintures, s’ha modificat la zona on hi havia un videowall el qual s’ha retirat per deixa tota la paret lliure. La cap d’àrea de Museus i Monuments, Ruth Casabella ha detallat que “hem modificat la pedra cantonera, abans s'exposava a l'entrada de l'espai, però, clar, la pedra cantonera és de Sant Esteve d'Andorra a la Vella, i és millor exposar-la al costat dels fragments de les pintures que han vingut”. Una altra modificació que es farà a causa de l’arribada dels Frescos és que “s’ha modificat la zona d'introducció, aquest on hem posat dues siluetes, l'església de Sant Esteve d'Andorra a la Vella i la de Santa Coloma, per donar context arquitectònic als visitants”, ha apuntalat Casabella. En darrer lloc, s’ha regulat la temperatura i humitat per tal de recondicionar l’espai per a la conservació de les obres. En detall, la sala ha d’estar aproximadament entre uns 19 i 20 graus, mentre que la humitat ha de ser del 50%.

La proposta del museu nacional per a finals d'any

D’altra banda, qüestionada pel projecte del museu nacional, Bonell ha explicat que s’està treballant des de l’inici de la legislatura, però “a nivell intern”. Ara mateix, els treballs estan centrats en el concepte museístic, del qual la titular de cultura ha dit que no podem avançar gaire més”. És un projecte que no estava pressupostat pel 2024 i, per tant, cap a finals d’any es presentarà la proposta.