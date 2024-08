Gairebé 102.000 ascensos amb bicicleta als ports de muntanya entre l'abril i el juliol

Segons les dades, a més, no augmenta només el ciclisme de carretera. Els comptadors ubicats en 14 itineraris de BTT constaten que aquests s'han realitzat fins a 17.162 vegades entre abril i juliol, per sobre de les 8.958 del mateix període del 2023. Els més freqüentats són els situats a la vall d'Incles, el camí de les Pardines i els Cortals de Sispony.

Andorra es consolida com a territori ciclista. La instal·lació de comptadors de ciclistes en els 21 ports de muntanya - una iniciativa finançada per Infoturisme - ha permès constatar que la pràctica d'aquest esport va a l'alça. Així, durant els mesos d'abril, maig, juny i juliol, s'han comptabilitzat 101.927 ascensos en bicicleta de carretera (un mateix ciclista pot haver realitzat diversos ports).

