La Federació Andorrana de Karate (FAndKarate) va tenir ahir una Assemblea General Extraordinària en la qual l'ordre del dia van ser les eleccions a la presidència. Només es va presentar una candidatura, la de Xavier Herver, quedant reelegit al càrrec de president per tal de treballar pel karate nacional quatre anys més.

Per El Periòdic

