Mobilitat instal·la sis noves càmeres de trànsit

El departament de Mobilitat continua ampliant la xarxa de càmeres de trànsit, una eina que ajuda a controlar el volum de vehicles i millorar la fluïdesa de la circulació, així com detectar incidents en temps real i augmentar la seguretat viària. En total, són sis els aparells que s'han col·locat. Les càmeres s'han ubicat en diferents túnels de la xarxa viària. D'una banda, n'hi ha una a la boca sud del túnel de la Tàpia i una altra a la boca nord del túnel del Pont Pla. A més, s'han instal·lat altres tres en diferents punts de la boca est del túnel de les Dos Valires.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació