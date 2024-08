Punt final al trajecte europeu (0-4)

El trajecte europeu de l'Inter d'Escaldes d'aquest curs ha finalitzat aquesta tarda després de caure en la tornada contra l'AEK d'Atenes per 0-4, deixant sense valor el collat resultat que van assolir a l'OPAP Arena i tancant l'eliminatòria amb un 3-8 global.

Des de l'inici ja s'ha vist quin seria el guió marcat, amb uns grecs tenint més pilota, tot i que sense gairebé crear perill, però amb uns escaldencs provant d'arribar i movent l'esfèric. La primera, evidentment, ha estat pels visitants, amb un tir des del vèrtex de l'àrea de Paolo Fernandes que ha refusat la defensa.

A partir del quart d'hora semblava que als de Matías Almeyda els servia el 4-3 a favor de l'anada, deixant que fossin els blau i negre qui es fessin amb el joc. Així, al minut 18 i després d'una bona acció combinativa al mig del camp, Domi Berlanga ha marxat en profunditat cap a porteria contrària, fent una centrada que ha tocat amb un defensor rival i el refús s'ha topat amb el travesser. A l'interior de l'àrea petita ha recuperat l'esfèric Ángel de la Torre fent un fluix xut que Thomas Strakosha ha enviat a córner. En l'acció posterior, i d'una centrada des de la dreta, Camilo Puentes ha rematat sense veure porta.

Quan millor semblaven estar els locals, les seves esperances s'han vist truncades, ja que just abans d'arribar a la mitja hora Levi García s'ha marcat una jugada individual des del mig del camp per plantar-se sol davant d'Adrià Muñoz i fer el primer de la tarda. Abans de marxar als vestidors els d'Atenes han tingut alguna acció més, cap d'elles sense concretar, més enllà d'un remat de primeres de Jens Jønsson des de la frontal que ha sortit molt a prop del pal. Les més clares han sigut per a l'Inter, primer amb un tir de de la Torre des de l'interior de l'àrea que Strakosha ha aturat miraculosament, i després amb un xut de Berlanga que també ha parat el porter albanès, tancant els primers 45 minuts amb el 0-1.

Ja en la represa, els de Felip Ortiz han posat una marxa més, i al 58' ha arribat la primera. Una bona acció de Víctor 'Viti' Martínez ha acabat amb una passada per a Berlanga, qui ha posat una centrada a l'interior de l'àrea petita la qual ha rematat Guillaume López directament fora. Cinc minuts més tard, una bona jugada per la banda de Ferndandes ha finalitzat amb una centrada a la frontal per a Petros Mantalos qui, tot sol, ha enviat l'esfèric lluny dels tres pals.

El 0-2 ha arribat de nou amb García com a protagonista, rebent una assistència d'Alexander Callens i quedant-se sol davant de Muñoz. A 15 minuts pel final els locals quasi han retallat distàncies amb un remat en pròpia que Strakosha ha tornat a aturar, i al 83' el marcador s'ha tornat a moure, amb un nou gol dels grecs gràcies a Nordin Amrabat, rebent en profunditat i col·locant la pilota al segon pal després d'arribar fins al vèrtex de l'àrea petita.

García tenia ganes de més, i després de rebre a la frontal i desfer-se de dos contraris, ha fet el seu hat-trick particular per acomiadar als pirenaics, de més a menys durant el duel, de la competició europea.