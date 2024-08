El programa Reviu avança amb les bases aprovades per unanimitat al Consell de Comú

El programa Reviu fa un pas més per esdevenir una realitat. D'aquesta manera, el consell de comú d'Andorra la Vella celebrat aquest dijous ha servit per aprovar, per unanimitat, les bases del programa. El conseller de Transformació Digital i Sostenibilitat, i d'Habitatge, Marc Torrent ha manifestat que s'ha rebut ja "un interès més formal" d'entre una quinzena o una vintena de pisos que es podrien beneficiar d'aquest programa que cal recordar que servirà per reformar habitatges per posar-los al mercat de lloguer. De manera paral·lela, el comú treballa també en l'establiment de les bases amb els requisits que hauran de complir les persones que vulguin accedir a un dels pisos, informa l'ANA.



Durant la sessió de consell de comú Torrent ha recordat que el projecte preveu un seguit d'incentius perquè els propietaris de pisos decideixin posar-los al mercat i ha recordat que es tracta d'un programa amb dues fases, la primera de les quals es culmina ara i que comporta les bases que han de complir els pisos que es volen posar al mercat i en un segon estadi es treballa en els requisits dels llogaters. També ha manifestat que ja s'han rebut consultes i ha quantificat en aquesta vintena els pisos que de manera ja més formal s'haurien 'ofert' al comú. Cal recordar que un cop es publiqui al BOPA les bases, els propietaris disposaran de tres mesos per fer les seves ofertes.



El responsable comunal d'Habitatge ha manifestat, a preguntes posteriors dels mitjans de comunicació, que la tipologia d'habitatges que es rebran determinarà una mica també els usuaris d'aquests pisos, segons les seves necessitats, perquè "en funció del pis es pot adaptar a un usuari o altre".



Des de l'oposició el conseller David Astrié ha destacat que donen suport a la iniciativa, ja que ells portaven al programa electoral "crear un parc d'habitatges comunal i fer-ho ràpidament" i consideren que el Reviu "assenta les bases" perquè això es pugui aconseguir si bé ha reiterat que la partida prevista, de 150.000 euros, és "tímida". "Per nosaltres és una aposta tímida, si realment es creu i s'aposta fermament per posar en parc d'habitatge comunal a disposició de la gent com més ràpidament millor, pensem que s'hauria hagut de destinar una partida econòmica més important", ja que ha quantificat en "tres o quatre" les reformes que es podran fer. "Nosaltres hi hauríem posat molt més i quan diguem molt més és de l'ordre d'un milió d'euros", ha defensat.



Davant aquestes afirmacions, Torrent ha recordat, d'una banda, que tenint en compte que les primeres reformes es podran començar a finals d'any "potser és massa" aquest milió d'euros proposat per la minoria i ha recordat, de l'altra, que es tracta d'una partida ampliable. En el mateix sentit, el cònsol major, Sergi González, ha manifestat que "desitgen" que la partida s'exhaureixi" i que en funció de les demandes que es rebin es podrà també fer un càlcul de la partida que caldrà de cara al 2025.



Trenta minuts d'estacionament i nou aparcament



Aquest ha estat un dels punts tractats en la sessió de consell de comú en què també s'ha aprovat, per unanimitat, ampliar el temps màxim d'estacionament a la zona comercial de vint a trenta minuts. Tal com ha defensat el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, s'han dut a terme proves en diferents zones i després d'un intercanvi amb comerciants i veïns s'ha vist que aquesta ampliació pot servir per beneficiar tant els uns com els altres. A preguntes de l'oposició sobre com s'ha fet aquesta prova pilot i el retorn, Surana ha comentat que ha pogut parlar amb la ciutadania i veure les seves reaccions i també ha manifestat que seran els agents de circulació els encarregats de fer el control d'aquestes zones.



En matèria de circulació i aparcaments també s'ha aprovat per unanimitat l'arrendament d'una parcel·la a l'antic camí ral, ja que es preveu que l'espai on actualment hi ha un aparcament a tocar del Lycée serà edificat i, per tant, el comú ha volgut "anticipar-se" i buscar un altre terreny en el qual habilitar un pàrquing. Surana ha detallat que es perdran una setantena de places, però que el nou espai permetrà multiplicar per tres aquesta capacitat i ha remarcat que s'avaluarà que hi hagi una zona per a autocaravanes, a la qual cosa Astrié ha demanat que s'estudiï els canvis sobre aquesta matèria que vol fer el Govern perquè no es facin uns treballs per acollir caravanes que hagin de ser refets després per poder complir la llei.



Regularitzar el terreny on hi ha el British



D'altra banda, ha tingut lloc l'aprovació del pla parcial de la unitat d'actuació en sòl urbanitzable de cal Comellaire per "posar ordre i regularitzar la situació urbanística" de l'espai que acull el British College, tal com ha reivindicat González, que ha lamentat que ja des del començament "no es va ser coherent" en l'actuació que s'hi va fer i el que no es podia era "anar signant addendes" al contracte inicial. Ara es fan les passes necessàries perquè el terreny pugui esdevenir sòl consolidat. Des de la minoria, tant Astrié com Miquel Canturri han remarcat que "desenvolupar un pla parcial necessita el seu procés de diàleg amb els diferents propietaris" i que l'anterior corporació hi va actuar i que ara "faltava la culminació de tot plegat". De fet han volgut reivindicar que "això no és una cosa que s'hagi fet del gener fins ara sinó que és una cosa que s'ha anat fent i treballant des de fa uns quants anys" i han destacat que el British s'ha confirmat com una oferta que tenia potencial com demostra que hi hagi llista d'espera. González, al seu torn, ha puntualitzat que l'actuació serà "un benefici", ja que fins i tot es podrà "ampliar una miqueta la carretera en aquella zona".



Possibles canvis en el reglament de Jovial



D'altra banda, durant la sessió de consell de comú el consell d'Habitatge ha informat que Jovial va tancar el 2023 amb un dèficit de 450.000 euros i que l'endeutament està en set milions. En aquest sentit, manifestat que estan "estudiant canvis en el reglament

que no han d'implicar necessàriament una condició econòmica" i que també estan fent la revisió de la renda dels usuaris que hi viuen, ja que no s'havia fet en els darrers quatre anys i "és una cosa que els estatuts ens obliguen". "Això no vol dir que s'hagi d'incrementar o reduir, el que hem de fer, al final, és tornar a analitzar la situació dels usuaris", ha volgut puntualitzar. També es treballa en una guia de bones pràctiques i s'està analitzant totes aquelles despeses recurrents "per veure si d'alguna manera es poden fer més eficients o fer algun tipus de millorar d'eficients en la seva contractació", ha remarcat el conseller.