Bartumeu Gabriel, content per la recuperació però sense precipitar-se

Bartumeu Gabriel va començar la seva recuperació només operar-se de la lesió dels lligaments creuats el passat 8 de febrer i ara el seu procés rep els seus fruits amb una bona condició. En aquest sentit, l’andorrà espera tornar a estar en la dinàmica de l’equip nacional tan aviat com es pugui. Amb tot, l’esquiador es va mostrar molt content amb l’evolució: «A cinc mesos i mig del postoperatori no puc demanar més».

Pel que fa a la seva tornada a sobre els esquís, Gabriel va apuntar que ho tenen tot estipulat per tornar a mitjan setembre, «tot i que, potser, pugem abans als Alps a provar una mica les botes i la sensació sobre els esquís» abans de fer les maletes cap a Xile en tres o quatre setmanes. «És millor provar-ho tot bé aquí abans de marxar a un altre continent, per si hem de fer alguna modificació del material i així començar bé la pretemporada amb una progressió lògica sobre els esquís».

En relació amb això, el tricolor va esmentar que vol anar pas a pas: «Ha d’haver-hi una progressió sobre els esquís molt lògica i tranquil·la. No ens hem de precipitar tampoc, llavors a les primeres estades aniré una miqueta a la meva marxa, una miqueta apartat de l’equip». Per no voler forçar de més, va reconèixer que «en algun moment m’he hagut de frenar perquè al final és molt important respectar els ‘timings’ com toca».

En darrer lloc, i demanat sobre la seva tornada a la competició, Gabriel va indicar que les cites importants arriben a finals de novembre «i ja hauré complert gairebé 10 mesos de postoperatori». Llavors, en aquest aspecte es veu molt bé, tot i que no començarà a competir Ushuaia, com en principi ho faran els seus companys. Amb tot, els certàmens més rellevants de Copa d’Europa o FIS d’Europa «molt probablement els podré fer des del principi».