Descompte 2x1 a les firetes i accés gratuït a la piscina de la capital

El Comú d’Andorra la Vella impulsa un descompte per a les firetes durant el primer dia de Festa Major, el divendres 2 d’agost. La voluntat de la iniciativa, que es materialitza a través d’una oferta de 2x1 en tiquets entre les 17.00 i les 23.00 hores, és que tot el públic pugui gaudir de les atraccions ubicades a l’aparcament del parc Central.

A més, amb l’objectiu de fomentar l’esperit de comunitat i apropar la celebració a tota la població, l’entrada a la piscina exterior del centre esportiu dels Serradells serà gratuïta durant tot el cap de setmana (dissabte 3 i diumenge 4 d’agost).

La Festa Major d’Andorra la Vella donarà el tret de sortida a quatre dies de celebració aquest divendres, 2 d’agost, a les 19 hores, amb el pregó a càrrec de l’esquiador Joan Verdú i el tradicional ball del Pregó de la mà de l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella.

Al llarg dels quatre dies de celebració la parròquia s’omplirà de música, tradicions, jocs al carrer, esports i cultura popular amb més d’una cinquantena d’activitats.

En l’àmbit musical destaquen les actuacions de Mushkaa, Miki Núñez, el Tribut a Pau Donés, La Pegatina, els grups de versions Akelarre i Soulstorm, l’actuació de la discjòquei resident Patricia Mantovani i La Principal de la Bisbal. Enguany també es va apostar per incrementar les activitats per a infants i famílies amb la incorporació dels tallers de circ i de jocs tradicional al carrer Callaueta, així com la celebració del 1r Gran Premi d’Andròmines del Bici Lab Andorra, que tindrà lloc el 5 d’agost entre el carrer Terra Vella i l’avinguda de la Borda Nova. En l’àmbit de la cultura popular i les tradicions, a més del Ball del Contrapàs del diumenge, es durà a terme la celebració de la cercavila de la cultura popular, prevista per al dissabte.