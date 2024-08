La Policia deté un turista per accedir al país amb 0,78 grams d’heroïna

La Policia ha detingut aquesta setmana, a la frontera del riu Runer, un turista de 30 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. Accedia al país, en un autobús de línia regular, amb 0,78 grams d’heroïna.

També a la frontera del riu Runer s’ha arrestat els darrers dies una dona de 27 anys com a presumpta autora d’un delicte contra la funció pública per conduir amb el permís suspès.

D’altra banda, la Policia ha detingut un home de 27 anys i no resident com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per falsificar un certificat d’experiència laboral amb l’objectiu d’obtenir el permís de residència i treball.

Finalment, la matinada d’aquest divendres, un home de 36 anys i conductor d’una motocicleta ha estat arrestat a Sant Julià de Lòria amb una taxa d’alcoholèmia d’1,11.