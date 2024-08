L'ocupació hotelera arriba al 64,66% al juliol

L'ocupació hotelera durant el mes de juliol s'ha tancat en el 64,66%. Tal com ha informat aquest divendres la Unió Hotelera d'Andorra (UHA), la xifra és d'un punt percentual més baixa que la registrada durant el mateix mes de l'any passat, que va ser del 65,77%.

Segons explica el director de l'entitat, Jordi Pujol, la primera quinzena de juliol va ser una mica fluixa, tot i que de cara a les dues setmanes següents "les ocupacions han remuntat", la qual cosa "ens ha permès estar molt a prop de l'ocupació de l'any passat".

Pel que fa a les previsions de cara a l'agost, la sensació de l'UHA "és que pugui passar una mica com al juliol, que tinguem dues parts diferenciades dins del mateix mes". Tot i això, asseguren que l'esperança és fer "un agost molt similar al de l'any passat". Com sempre, les reserves de darrera hora "seran les que ens faran estar, o no, en aquesta línia".