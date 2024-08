L'FC Andorra incorpora Jesús Clemente per reforçar el lateral dret

Jesús Clemente és nou jugador de l'FC Andorra. L'entitat tricolor i el futbolista extremeny han arribat a un acord per a una temporada prorrogable a una més en cas d'ascens de categoria, i arriba per reforçar la posició de lateral dret.

Per El Periòdic

