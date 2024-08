Previsió de tempestes per a la tarda d'avui

El departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències ha activat una prealerta per fenòmens violents després que el Servei Meteorològic hagi emès aquest divendres al matí un avís taronja per un episodi de tempestes . Es preveu que a partir del migdia puguin créixer els núvols convectius amb força i que deixarien precipitacions tempestuoses a la tarda que podran anar acompanyades de pedra o calamarsa , fenomen que té previst allargar-se fins a les 21.00 hores aproximadament, amb màxima intensitat de 15.00 a les 19.00 hores. Es preveu que siguin generalitzades i que en alguns punts puguin registrar-se intensitats d’entre 15 i 30 mm en 30 minuts.

Per El Periòdic

