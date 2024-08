Talent nacional i internacional en la tercera edició del Canillo Escènic Arts

El Canillo Escènic Arts celebrarà la seva tercera edició del 3 al 10 d’agost en un total d’11 ubicacions de la parròquia canillenca. És el primer festival d’arts escèniques del país i en l’edició d’enguany acollirà 27 representacions que esdevindran un aparador del talent local i internacional. Tot, amb l’objectiu d’acostar al públic un ampli ventall de propostes creatives, originals i innovadores vinculades al teatre, la dansa, el circ, la poesia, les escultures de llum i l’humor, entre altres. La inversió d’aquest any ha estat de 200.000 euros segons va explicar el conseller de promoció turística i comerç del Comú de Canillo, Alex Kinchella.

L’esdeveniment té tres objectius principals, en primer lloc, oferir una plataforma de talent dintre del món de les arts escèniques; en segon lloc, oferir a Andorra un tipus d’espectacles que puguin aportar alguna cosa diferent i, en darrer lloc, crear un conjunt d’espectacles que no s’havia fet mai al país. En aquest sentit, el fundador i organitzador del Canillo Escènic Arts, Toni Colom, va destacar en declaracions a EL PERIÒDIC que "volem aconseguir que primer la parròquia de Canillo i després el país és benefici i ampliar l'oferta cultural perquè això ajudi també a la dinamització i a la restauració com al comerç", afegint que "l’any passat ja vam detectar turistes que el primer any s'ho van trobar de casualitat i que per a la segona edició ja van organitzar les seves vacances per coincidir amb els shows perquè els va encantar la programació". Quant a les expectatives, Colom va remarcar que en tractar-se d’un esdeveniment gratuït no tenen els avantatges ni els inconvenients del que suposa la venda d’entrades i, per tant, les expectatives "són que la gent gaudeixi de les activitats".

I és que pel que fa a la recepció turística, l’esdeveniment compta amb aproximadament un 80% de visitants que no són del Principat. Per aquest motiu, des de l’organització subratllen la importància d’oferir representacions de qualitat: "Intentem que sigui un programa espectacular i que tingui tocs internacionals i també gent d'aquí del país", va explicar el director artístic, Oriol Viella.

Un aparador per al talent nacional

Entrant en detall de la programació, aquesta és molt variada amb espectacles d’arreu del món, però també andorrans. Començant pels espectacles nacionals, tenim ‘Contes de Gegant’, organitzat per la companyia andorrana L’Animal Escola de Teatre, un format que es repetirà els dies 4, 8 i 9 d’agost. Una altra actuació nacional serà la de ‘El testament del llop’, es tracta de la tradicional llegenda andorrana explicada a través d'ombres xineses. En aquest cas, Viella es va mostrar molt entusiasmat, ja que "ens agrada molt que ja s'atreveixin a agafar elements externs com pot ser una carta per poder fer els seus espectacles". A més, una altra interpretació andorrana a destacar és ‘La cinquena façana i la neu’, es tracta d’una dansa vertical que es farà a l’edifici del telecabina i el qual Viella defineix com "molt espectacular". Aquesta mostra parla de l'evolució d'Andorra, a través de la neu.

I com a darrera exposició andorrana a destacar, entre d’altres, ‘L'Aigua resilient’, una instal·lació del Toni Cruz, la qual estarà durant cada dia del festival i és un projecte escultòric que busca conscienciar en relació amb el canvi climàtic.

Espectacles internacionals de renom

D’altra banda, aquest any, el Canillo Escènics Arts porta una selecció extraordinària d'actuacions internacionals, aportant una varietat de gèneres i estils que segurament captivaran al públic. L’esdeveniment comptarà amb espectacles premiats i reconeguts mundialment. És el cas de ‘Sin Ojana’, un espectacle de circ amb un toc flamenc de la companyia espanyola Chicharrón Circo Flamenco, amb dues actuacions els dies 8 i 9 d’agost. Aquest espectacle ha estat reconegut amb múltiples premis, consolidant-se com una de les joies del festival. Ha rebut el prestigiós Premi A+ de la Comunitat Valenciana, CircArt de Pollença o el Premi del Festival Arca, entre d'altres.

Per part de l’altre país veí, França, tenim ‘La mare où (l’) on se mire’, un espectacle de carrer amb un enfocament còmic. L’actuació està composta per una òpera amb l'ajuda d'uns ànecs mecànics, creant una combinació única de música i humor.

Finalment, com a darrera actuació internacional a ponderar, mencionar ‘Belles Events’ de la reconeguda companyia Xarxa Teatre. L’ús de la pirotècnia i dels elements mòbils acompanya la travessia d’un vaixell que, en qüestió de segons, es transforma d’un idíl·lic veler a un petrolier. Aquesta actuació es presenta com el gran colofó final del festival. La seva trajectòria i renom asseguren una clausura memorable i impactant per a aquest esdeveniment.

Per què Canillo?

En darrer punt, cal destacar que el Canillo Escènics Arts se celebra en aquesta parròquia principalment perquè "és on hi ha més públic familiar a l’estiu", segons Colom. A partir d’aquesta informació, des de l’organització van fer un estudi analitzant tots els factors i més endavant van anar a presentar el projecte al Comú. Així doncs, des de l’organització expliquen que la rebuda per part de la corporació canillenca va ser molt bona, tant, que els van demanar dur a terme l’esdeveniment pocs mesos després d’haver-lo presentat i no a l’any següent, la qual cosa era la idea inicial.