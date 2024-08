Una seixantena d'infants al Campus MoraBanc Andorra

El Campus MoraBanc Andorra és una realitat i ha arribat per quedar-se. Més de 60 nens i nenes, d'Andorra i de fora, han pogut gaudir d'una primera edició que s'ha tancat amb molt bona nota i amb tres setmanes de bàsquet focalitzades a la millora tècnica dels jugadors i jugadores, gaudint dels ensenyaments d'entrenadors i entrenadores de primer nivell. El fet de proposar sessions amb grups de treball reduït amb grups de màxim cinc jugadors/es per cada tècnic/a ha estat un fet molt destacable que defineix a la perfecció la qualitat de les sessions de treball que s'han pogut oferir. Les dues primeres setmanes, marcades per un règim extern, s'han dut a terme al Complex esportiu d'Encamp. Com a traca final, la tercera setmana s'ha celebrat al Pas de la Casa.

Un Campus MoraBanc Andorra ha tingut el bàsquet com a actor principal, però també ha posat el focus en molts altres aspectes com poden ser els hàbits saludables, la importància de l'amistat i del respecte o el fet de valorar i gaudir de l'entorn que tenim en el nostre país.

Com no podia ser d'una altra manera, els participants d'enguany han gaudit de la visita de jugadors i exjugadors de l'ACB, amb qui han pogut compartir moments que costaran d'oblidar. Rafa Luz, Jean Montero, Nacho Llovet, Ferran Bassas i Thomas Schreiner, aquest últim també d'entrenador, han volgut ser partícips en aquesta primera edició.

El coordinador tècnic del campus, Xavi Luque, ha comentat que "ens feia molta il·lusió oferir el producte del bàsquet com a medi de millora, treball, esforç, sacrifici... Que els jugadors i jugadores acabessin la setmana amb la sensació que havien millorat aspectes del joc que no podien treballar durant la temporada". "Naturalment també volíem tocar la part més lúdica, amb el bàsquet com a motor, on es poguessin fer moltes activitats", ha afegit.

Posant èmfasi al nivell dels entrenadors i entrenadores, Luque ha assenyalat que "no sé si hi ha molts altres campus que poden dir que han tingut un entrenador en actiu d'ACB, un entrenador de Lliga Femenina, entrenadors que han estat a nivell ACB, LEB o EBA... El nivell ha sigut altíssim".