Encara no hi ha una "previsió" per a la reobertura de les fonts de la plaça de la Rotonda

No hi ha "previsió" de quan es podrien tornar a posar en marxa les fonts de la plaça de la Rotonda si bé hi ha predisposició tant del Comú com de l'empresa constructora que es pugui arribar a un acord que permeti aquesta reobertura. Així ho ha expressat el cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, qui ha remarcat que "hi ha bona voluntat" i que ell "espera i desitja" que "aviat es pugui anunciar una reobertura imminent o malauradament no tan imminent a causa d'alguns problemes". González ha destacat que ara s'estan avaluant "les causes i els motius" que expliquin "perquè van fallar les bombes" i sobretot perquè la concepció del projecte va permetre que "l'aigua passés d'un costat a l'altre", informa l'ANA.

El mandatari comunal ha concretat que el mes de setembre es durà a terme una reunió "amb totes les parts, la direcció facultativa, l'empresa constructora" i el Comú "per veure com se soluciona" i les conseqüències. En aquest sentit, González ha reiterat el que va manifestar quan es va comunicar l'avaria, que "el Comú d'Andorra la Vella no posarà cap euro en aquest projecte perquè és una obra que està en garantia" i ha incidit que ara el que toca és "mirar les causes" i si es pot solucionar per obrir com més aviat millor.

De fet, i quant als terminis de la intervenció, ha concretat que ja s'han fet uns treballs "de prospecció" que han determinat que els dos mesos que es preveien inicialment per fer la reparació potser es poden reduir en 10 dies.