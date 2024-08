Roger Puig, preparat per les pròximes estades a Xile

Al mes de juny – del 12 al 19 – Roger Puig ja va fer una primera estada en neu a Les Deux Alpes (França). Des de llavors entrena cada dia al gimnàs del Centre de Tecnificació d’Ordino amb la resta de l’equip nacional, amb la seva rutina pautada. Així, la preparació continua a l’espera de les següents estades en neu, que seran ja aquest mes d’agost. De fet, hi haurà dues estades a Xile, una primera per entrenar les disciplines tècniques, i una segona per les de velocitat.

Puig va anar a França al juny i les sensacions van ser molt bones en el que va ser el primer tast de la pretemporada: "Vam enganxar bona neu, bon temps i vam sortir molt contents". "Ara els entrenaments al gimnàs estan anant molt bé, m’estic sentint molt fort i molt preparat de cara a la temporada i de cara als estatges que farem aquesta pretemporada", ha completat el tricolor.

Ara el que té previst és viatjar dues vegades a Xile durant els pròxims tres mesos: "A mitjan agost anirem 20 dies a El Colorado, per preparar la tècnica, després tornem i a finals de setembre, principis d'octubre, tornarem unes altres tres setmanes a Corralco per entrenar la velocitat". Cal apuntar que allà coincidirà amb equips de la Copa del Món i "podrem fer uns bons entrenaments de velocitat".

Més enllà de la preparació física i tècnica habitual, el que aquest any també està sobre la taula és millorar amb un pal. La temporada passada va ser la primera en què esquiava obligatòriament amb un pal, i aquesta pretemporada hi haurà temps per entrenar en condicions: "El fet d'anar amb un pal no és fàcil, sobretot pel tema de les sortides i per l'equilibri a mitjan revolt". L'esquiador ha reconegut que pensava que seria més senzill, tot i que aquest curs s'està adaptant: "L'evolució d'esquiar amb un pal és molt positiva i estic intentant que sigui esquiar com amb dos".