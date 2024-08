Activada prealerta per tempestes i ràfegues de vent intenses aquest divendres

El Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències ha activat una prealerta per fenòmens violents després que el Servei Meteorològic emetés aquest divendres al matí un avís taronja per un episodi de tempestes. A partir del migdia, es preveu el creixement de núvols convectius amb força, que podrien provocar precipitacions tempestuoses a la tarda, acompanyades de pedra o calamarsa. Aquest fenomen s'allargarà fins a les 21 hores, amb una màxima intensitat prevista entre les 15 i les 19 hores. Les tempestes seran generalitzades, amb intensitats que podrien oscil·lar entre 15 i 30 mm en 30 minuts en alguns punts.

A més, s'esperen ràfegues de vent de fins a 70 km/h als fons de vall i de fins a 100 km/h als cims. Aquest fenomen es deu al pas d'un embossament d'aire fred en altura, que generarà inestabilitat a l'atmosfera després de l'onada de calor dels darrers dies. A causa d'aquest canvi meteorològic, es preveu que el risc d'incendis baixi fins al nivell 0 a tot el país.

De cara a dissabte, el flux de nord-oest podrà deixar nuvolositat baixa als cims del nord, en forma de mar de núvols al vessant atlàntic a primeres hores del matí, però el sol serà el protagonista a la major part del país. Pel que fa a diumenge, l'estabilitat tornarà a ser la norma, amb clar domini del sol. Les temperatures tornaran a pujar, però sense arribar als extrems de l'inici de la setmana.

Recomanacions i consells



Davant d’aquests fenòmens, s’aconsella que els col·lectius més vulnerables (padrins, nens petits, persones amb discapacitat) evitin les sortides a l'exterior.



En termes generals, es recomana a la població d’evitar desplaçaments innecessaris. No obstant això, en cas d’efectuar algun desplaçament amb vehicle cal extremar la precaució al volant. Els vianants que tinguin previst fer un trajecte a peu, s’han d’allunyar de rius, rierols i ponts per possibles crescudes sobtades.



També es recomana a la població que retiri i asseguri els objectes dels balcons i terrasses que puguin caure per l’efecte del vent, que es tanquin portes i finestres, així com abaixar les persianes durant l’episodi, limitar activitats a l’exterior en zones de muntanya i buscar refugi si llampega, i extremar la precaució en general.



Es poden consultar les indicacions habituals de Protecció Civil i de Mobilitat (https://www.protecciocivil.ad/info-riscos) i a les xarxes socials. Així mateix, es recomana seguir l’evolució meteorològica awww.meteo.ad. Els departaments del Govern pertinents (Servei Meteorològic, Protecció Civil, Mobilitat i cossos especials) romanen atents a l'evolució d'aquest front.