Cardelús comença amb dificultats a Silverstone

Xavi Cardelús ha començat la seva participació en el Gran Premi de la Gran Bretanya centrat a recuperar el ritme competitiu i minimitzar les molèsties que encara té al peu dret.

Al primer dels dos entrenaments de la jornada, l’andorrà ha posat el focus a recuperar sensacions després de més d’un mes d’aturada, i a mirar de concretar quin podia ser l’abast de les molèsties de la lesió del peu dret que es va fer a Assen, de la qual no està del tot recuperat. Ha començat amb una tanda llarga de nou voltes a la qual ha seguit una de només quatre després d’una breu pausa per recuperar-se. En aquesta segona sortida a pista ha marcat un 2’07.459 com a millor registre.

A la sessió de la tarda, el pirenaic ha millorat el temps del matí en poc més de set dècimes i ha retallat en quatre la diferència amb el pilot més ràpid de la sessió, el seu company d’equip Arón Canet. El 2’06.671, el seu millor temps, ha arribat a la primera de les dues sortides a pista que ha fet. Al final ha cedit tres segons i s’ha classificat en el 30è lloc.

"Avui ens hem trobat el que esperàvem d’aquesta primera presa de contacte amb el circuit de Silverstone. Es tractava sobretot de tornar a agafar el ritme i les sensacions de pilotatge en un circuit complicat on pràcticament no havia competit i és el que hem fet al llarg de les dues sessions del dia", ha explicat el pilot fent un balanç de la jornada. "El peu molesta perquè no està al cent per cent, però no queda més remei que conviure amb això i mirar de minimitzar el problema", ha afegit.

Demà es disputarà la Q1 a les 14.45 hores després del lliure del matí, i la cursa està programada per diumenge a partir de les 15.30 hores.