Intensa pedregada en diverses zones del Principat

Diverses zones del Principat han estat testimonis d'una intensa pedregada aquesta tarda. La tormenta esperada durant les primeres hores de la tarda i de la qual ha informat el Servei Meteorològic,ha començat al voltant de les 16.00 hores i ha estat seguida d’una forta pedregada que ha impactat especialment les parròquies altes, com La Massana, al territori de Pal, i Ordino.

