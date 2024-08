Doria, novena en la primera jornada de caiac-cross

Ja té l'objectiu assolit, el diploma olímpic, però encara li resta una darrera modalitat per somiar amb la medalla. I és que Mònica Doria ha encetat avui la seva participació en caiac-cross, una nova modalitat en la qual ha assolit, en la seva primera jornada, la contrarellotge, la novena posició. La tricolor ha assolit un temps de 73.15, a poc menys de tres segons de la primera classificada, la francesa Camille Prigent, durant els descensos a contrarellotge individuals. Les places en aquesta primera jornada serveixen per formar les eliminatòries. És a dir, les millors classificades es veuran les cares amb les pitjors, ja que demà i dilluns tindrà lloc el que resta de competició, en aquesta ocasió, fent el mateix recorregut però amb quatre palistes a la vegada, i les dues millors es classifiquen per a la següent ronda.

El caiac-cross

També conegut com a 'extreme slalom', el caiac-cross és una modalitat de caiac en aigües braves que combina elements de la competició d'eslàlom i descens. Es caracteritza per la seva intensitat i dinamisme, ja que els participants han de navegar per un recorregut ple d'obstacles, portes i salts, mentre competeixen directament contra altres palistes. A diferència de l'eslàlom tradicional, on els competidors surten un a un, en el caiac-cross diversos participants (normalment quatre, com en aquest cas) surten simultàniament des de la mateixa línia de sortida, amb l'objectiu d'assolir el millor temps passant per diferents obstacles. Cal destacar que en aquesta modalitat està permès el contacte entre participants.