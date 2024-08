Dos ferits i un gos mort en un doble accident a Encamp

La Policia informa d'un accident ahir a la nit a parròquia d'Encamp on es van veure implicats dos turismes i un camió plataforma, tots ells amb matrícula andorrana. En detalls, va ocórrer a la C.G. 2 punt quilomètric 3 i va ser un doble atropellament, on va resultar mort un gos i ferits dos homes de 46 i 32 anys. Segons informen des del cos policial, primerament va haver-hi l'atropellament del gos el qual va provocar que el propietari de l'animal i un altre vianant anessin a comprovar el seu estat de salut i és quan ambdós van ser atropellats. La C.G. 2, punt quilomètric 3 va estar tallada a causa dels accidents a voltant d'un quart d'onze de la nit.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació