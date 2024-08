Dj Patricia Mantovani: "No perdo la fe en què a Andorra arribem a ser un referent de l'electrònica"

Des de petita ha estat envoltada de música, però no va ser fins a les seves primeres festes de jove quan la Dj Patricia Mantovani va saber que volia dedicar-se a punxar i fer gaudir a milers de persones. "Recordo que em quedava quasi tota la nit mirant el que feia el Dj i no entenia com una sola persona aconseguia fer gaudir d'aquella manera a tot el públic", explica en una conversa amb l'ANA. No sempre és fàcil donar les primeres passes, i molt menys si és en un país petit com Andorra.



L'artista revela que abans de poder-se dedicar al 100% a la música, va haver-ho de combinar amb altres treballs. "A l'hivern no em puc queixar perquè hi ha molta feina i tinc les meves residències, festivals, i altres. Però, un cop acaba la temporada, es complica la cosa", indica, ja que hi ha uns sis mesos en què "quasi no es factura i has de pagar tot el que engloba ser autònom". "És una professió que la feina no és lineal/fixa cada mes, per dir-ho així, i es passa malament quan potser un més no tens cap actuació i no factures, o tens poques actuacions i factures molt poc", afegeix.



La Dj aprofita l'espai per reivindicar que se'ls hauria "de prendre més seriosament". En aquest sentit, manifesta que s'hauria de valorar que és una professió com qualsevol altra, on el treball té un preu i s'hauria de pagar quan toca, tot i que destaca que hi ha empresaris que sí que els hi donen aquests mínims que sol·licita. "Ara com ara no accepto moltes altres actuacions per molts d'aquests motius", confessa.



Techno House com a base de la innovació



Mantovani es defineix com una discjòquei de techno house i techno, tot i que domina altres sub-estils de l'electrònica, on li agrada que cada sessió sigui única i personal, amb energia i 'groove' sovint acompanyat de vocals i melodies. "Sempre m'agrada fer una selecció musical de diversos estils abans d'una actuació", explica, a la vegada que afegeix que "s'ha de tenir psicologia de pista". A més, assevera que hi ha un factor de risc que ja no depèn d'un mateix, ja que es pot preparar una sessió que quadri bé i que agradi, o que no, "i és aquí on has de poder improvisar."



En relació amb el panorama musical electrònic del país, Mantovani destaca que està canviant a millor, amb especial incidència durant els mesos d'hivern. "Trobo que la gent a poc a poc va tenint més cultura musical, cada cop tenim més festivals i esdeveniments importants. Espero que continuï sent així", afirma. D'altra banda, esmenta que durant l'època estival està molt en "standby". A Espanya i França la cosa canvia amb un mercat molt més obert i divers. "Ens porten bastant avantatge en certs aspectes, però no perdo la fe que potser a Andorra arribem a ser un referent de l'electrònica també" assenyala.



Punxar sent dona en un 'món' d'homes



L'artista també es refereix al paper de les dones en la indústria. "Sempre ho he dit i ara com ara ho continuo dient que per a nosaltres les dones no és un món fàcil", assevra. La part positiva és que Mantovani cada vegada es troba amb més dones a les taules, cosa que aporta visibilitat. Així doncs, el seu objectiu és poder arribar el més lluny que pugui professionalment, tant en el panorama nacional com en l'internacional. "Òbviament, no és un camí fàcil, però val la pena lluitar pel que t'apassiona", valora.



Per a aquelles persones que estan dubtant en si poder continuar amb el seu somni, la jove artista aconsella que "si és el que realment els agrada, el que els hi apassiona, que lluitin per això". A més, apel·la a la constància i a la disciplina per assolir-ho, "com tot a la vida", però sense deixar de ser ells mateixos per trobar l'aspecte que els diferenciarà i els desmarcarà dels altres.



La seva actuació a la festa major d'Andorra la Vella



Abans d'un esdeveniment, Mantovani té un ritual molt concret per evitar errors: "M'agrada comprovar que tot funcioni perfectament, tant els USB, com l'equip de Dj i so", exposa. "Les meves expectatives són que sobretot el públic gaudeixi de la sessió, que s'ho passin bé i que vegin realment que la música electrònica no només és 'xunda xunda', sinó que hi ha un ample ventall" d'estils. Finalment, recalca que representar al país sent una figura femenina a les festes majors, com en aquest cas a la d'Andorra la Vella, "és tan important per a mi com qualsevol de les meves altres actuacions nacionals i internacionals".